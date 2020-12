Αδιανόητη διαιτητική “σφαγή” για να νικήσει η Λα Κορούνια της Γ' κατηγορίας (vid)

Σιωπηλά και αδιάφορα, η Λα Κορούνια βρέθηκε φέτος να βολοδέρνει στη Segunda B, δηλαδή στην Γ' κατηγορία της Ισπανίας. Μετρώντας λοιπόν μόλις μία νίκη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές στον 1ο όμιλο, όπου αγωνίζεται, έπρεπε την Πέμπτη να νικήσει εντός την Εχίδο. Μόνο που για να φτάσει τελικά στο υπέρ της 1-0 για το Κύπελλο Ισπανίας, χρειάστηκε να γίνουν σημεία και τέρατα από διαιτητή και επόπτες εις βάρος της Εχίδο.

Με το σκορ στο 1-0, οι φιλοξενούμενοι είδαν να τους ακυρώνεται γκολ για ανύπαρκτο οφσάιντ, με τον επιθετικό να καλύπτεται για μισό μέτρο και ακόμα ένα γκολ για ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ. Ενδιάμεσα, δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ τους σε απλωμένο ξεκάθαρο χέρι που φάνηκε και χωρίς ριπλέι. Κάπως έτσι λοιπόν η πάλαι ποτέ θρυλική Ντέπορ, πήρε ένα ντροπιαστικό τρίποντο.

If ever there was a case in favour of VAR.... just ask players and fans of @CD_ElEjido as they had two perfectly good goals ruled out & a big penalty call turned down as they crashed out of the #CopaDelRey last night to Deportivo la Coruña.pic.twitter.com/bIEE32VJbP

— Paul Reidy (@paulreidy67) December 18, 2020