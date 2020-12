Σούπερ Καπ Ισπανίας: Με Σοσιεδάδ η Μπαρτσελόνα και με Μπιλμπάο η Ρεάλ στα ημιτελικά

Την χθεσινή της αντίπαλο, την Σοσιεδάδ θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας η Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας στις 13 Ιανουαρίου.

Από την άλλη η κλήρωση έβγαλε την Ρεάλ Μαδρίτης αντιμέτωπη με την Μπιλμπάο στις 14 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναμετρήσεις είναι νοκ-άουτ και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 17 Ιανουαρίου στο «Στάδιο δε λα Καρτούχα».

Η κλήρωση που έγινε σημαίνει ότι στον τελικό συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες το γεγονός να δούμε ένα «Clasico» ή ένα Βασκικό ντέρμπι.

Πάντως, από την πλευρά της η Ρεάλ θα επιδιώξει γι' ακόμα μία χρονιά να κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο μιας και πέρυσι ήταν αυτή η οποία επικράτησε της Ατλέτικο στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας με 4-1.

