Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ: Η απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Γκριεζμάν (vid)

Το πρώτο ημίχρονο μεταξύ Μπαρτσελόνα και Σοσιεδάδ, βρήκε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 2-1. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο μέρος πίεζαν για το γκολ που θα τους έβαζε και πάλι στο ματς, χωρίς όμως να καταφέρνουν και εν τέλει να φεύγουν από το «Καμπ Νόου» με άδεια χέρια.

Από την άλλη, οι «μπλαουγκράνα» είχαν μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσουν» το τρίποντο στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αντουάν Γκριεζμάν. Μετά από σέντρα του Ζόρντι Άλμπα, ο Γάλλος επιθετικός σε κενό τέρμα με προβολή αντί να σκοράρει έστειλε την μπάλα στον πεσμένο Ρεμίρο και σπατάλησε με αυτόν τον τρόπο μία πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του.

Δεν ήταν η μοναδική χαμένη ευκαιρία του Γκριεζμάν, καθώς λίγα λεπτά αργότερα σε τετ-α-τετ έστειλε την μπάλα πάνω στον πορτιέρε της Σοσιεδάδ.

#BarçaRealSociedad even #FIFA21 is not that scripted @AntoGriezmann people from asia middle east stay up late to watch you miss like this ? pic.twitter.com/efxnyL2yau — Syed Suleman Kazim (@Sulemanfunky) December 16, 2020