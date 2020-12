O Τζοάν Λαπόρτα είναι στους υποψήφιους για τον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα.

Ο άλλοτε πρόεδρος των μπλαουγκράνα είναι από τα «δυνατά χαρτιά» και μάλιστα προχώρησε σε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς τη... Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν έταξε Νεϊμάρ ή παραμονή του Μέσι όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Ο ίδιος τοποθέτησε μια προεκλογική αφίσα του σε κτήριο κοντά στο Μπερναμπέου και στέλνει μήνυμα στη «βασίλισσα» με την εξής ατάκα: «Πρόθυμος να σας δω ξανά».

Μάλιστα, ο ίδιος θέλει να επισκεφτεί την πρωτεύουσα και τη Σεβίλλη, με την στρατηγική του να μην είναι στραμμένη αποκλειστικά στη Βαρκελώνη.

Roughly 200m from Real Madrid’s Santiago Bernabeu stadium, you can see a banner of Joan Laporta’s presidency campaign.

Laporta shared the picture with a “Hello Madrid” caption. pic.twitter.com/NYk1RMgJ2Y

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 15, 2020