Μπέτις: Φροντίζει και φέτος για τα παιδιά με τα κουκλάκια του Χοακίν! (pics & vid)

Στο ματς απέναντι στην Εϊμπάρ, ο θρυλικός αρχηγός της Μπέτις συμπλήρωσε 600 παιχνίδια στην LaLiga και η Μπέτις είχε ετοιμάσει χιλιάδες κουκλάκια προς τιμήν του, τα οποία τοποθετήθηκαν στις θέσεις των κερκίδων του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Αφού, λοιπόν, φέτος, δεν μπορεί να λάβει χώρα η καθιερωμένη γιορτή με τον κόσμο που πετάει στον αγωνιστικό χώρο τα χιλιάδες λούτρινα που διατίθενται όλα για τα παιδιά, έγινε γνωστό πως οι οπαδοί θα μπορούν ν' αγοράσουν τα κουκλάκια του Χοακίν και όλα αυτά θα δωθούν στους πιτσιρικάδες!

Real Betis can’t do their traditional toy throw this year, so they filled their empty stands with toys today.

The club will donating a toy to children for every one bought by fans during the holidays pic.twitter.com/7N9DbCrARJ

— B/R Football (@brfootball) November 30, 2020