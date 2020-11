Ο Αζάρ έχει δεχθεί τα περισσότερα φάουλ από κάθε άλλον παίκτη της La Liga (pics)

Δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των Μαδριλένων, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Αζάρ, καθώς ο Βέλγος μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 20 ημέρες. Η αλήθεια είναι πως αυτός δεν είναι ο πρώτος τραυματισμός που έχει υποστεί από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ για πρώτη φορά.

Από την ημέρα που μετακόμισε στην Μαδρίτη, οι καλές ημέρες ανήκουν στο παρελθόν για τον ίδιο, καθώς, αδυνατεί να μείνει υγιής και οι τραυματισμοί του είναι συνεχόμενοι. Βέβαια, σην Ρεάλ έχουν ένα λόγο παραπάνω να φοβούνται για την κατάσταση, καθώς αντιλαμβάνονται ότι οι αντίπαλοι σημαδεύουν τον Αζάρ με δυνατά μαρκαρίσματα.

Αυτό φαίνεται κι από τα νούμερα καθώς ο 29χρονος άσος έχει δεχθεί τα περισσότερα φάουλ από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή της La Liga, από την περυσινή κιόλας σεζόν, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί μόλις στο 31% των παιχνιδιών των «μερένγκες»!

Εκτός αυτού, ο Αζάρ είναι και ο μοναδικός παίκτης από το Top-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, που έχει δεχθεί 1030 φάουλ, τα πιο πολλά δηλαδή, από το 2010.

| Eden Hazard has suffered the most fouls in La Liga since the start of 2019/20 season, despite playing only 31% of the games. #rmalive pic.twitter.com/Ndo2bt6dNm

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 30, 2020