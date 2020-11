Η FIFA τιμωρεί με 3.000 ευρώ την Μπαρτσελόνα για τον πανηγυρισμό του Μέσι στον Μαραντόνα (pic & vid)

Κόντρα στην Οσασούνα ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα και το αφιέρωσε στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, φορώντας την φανέλα του Ντιεγκίτο από την εποχή του στη Νιούελς Ολντ Μπόις.

Η κίνηση του Αργεντινού σταρ συγκίνησε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Οχι όμως τη FIFA η οποία, όπως αποκάλυψε η καταλανική sport, θα τιμωρήσει την Μπαρτσελόνα με ένα πρόστιμο ύψους 3.000 χιλιάδων ευρώ.

Ο λόγος είναι ότι η FIFA απαγορεύει αυστηρά στους ποδοσφαιριστές να σηκώνουν ή να εμφανίζουν φανέλες, εμβλήματα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με ομάδες και άλλους ποδοσφαιριστές.

— Barcelona will be fined €3000 for Messi's celebration because of a FIFA rule that prohibits players from lifting shirts to display any emblem, logo, slogan, legend, acronym, drawing, etc. [sport] pic.twitter.com/kr5xqLzgQl

