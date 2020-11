Οταν ο 6χρονος Μέσι έκανε γκελάκια για τον Μαραντόνα, δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την αφιέρωση στον Θεό (pic)

Στην αναμέτρηση με την Οσασούνα ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και έβγαλε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Από μέσα φορούσε εκείνη της Νιούελς Ολντ Μπόις. Υψωσε τα χέρια στον ουρανό και αφιέρωσε το γκολ στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Μόνο που η φανέλα αυτή της Νιούελς δεν ήταν κάποια τυχαία, αλλά συμβόλιζε κάτι ιερό για τον σούπερ σταρ της Μπάρτσα.

Ηταν η πρώτη επαφή του με τον Θεό της μπάλας κι ας πρόκειται για κάτι που ο ίδιος έχει πει ότι δεν θυμάται σαν ανάμνηση. Υπάρχει όμως μία φωτογραφία που πιστοποιεί τη συνύπαρξή τους στη Νιούελς. Ηταν Οκτώβριος του 1993 και ο Μαραντόνα έκανε ντεμπούτο με τη Νιούελς σε ένα φιλικό με την Εμελεκ. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης είχαν βάλει έναν 6χρονο πιτσιρικά να κάνει γκελάκια. Ηταν ο Λιονέλ Μέσι...

On Diego Maradona's debut for Newell's, they brought out a 6-year old kid at half-time to do tricks for the crowd. That kid was Lionel Messi.

Today, Messi wears a Newell's jersey to honour Maradona. pic.twitter.com/fwuF6Kszwy

— EPL Transfer News (@epltransfers365) November 29, 2020