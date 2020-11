Στο πρώτο ματς μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Λιονέλ Μέσι επιχείρησε να μιμηθεί το ίνδαλμά του, σκοράροντας με το χέρι. Η αλήθεια είναι πως δεν θα είχε αντίστοιχη σπουδαιότητα κόντρα στην Οσασούνα, αλλά στη φάση που σκοράρει τελικά ο Μπρέθγουεΐτ, ο Μέσι πήδηξε για να βάλει γκολ με το χέρι, δίχως όμως να φτάσει την μπάλα.

Messi trying to recreate the hand of god pic.twitter.com/fHhGdxUEkx

— MessiTeam (@Lionel10Team) November 29, 2020