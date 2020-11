Μαραντόνα: Τίμησε τη μνήμη του με φανέλα στα επίσημα του «Καμπ Νόου» η Μπαρτσελόνα (pic)

Ο «Θεός» τίμησε τον σύλλογο της Καταλονίας στην ποδοσφαιρική του καριέρα και φυσικά κατέκτησε τίτλους στο πέρασμά του από την Βαρκελώνη.

Στο πρώτο ματς των «μπλαουγκράνα» στο «Καμπ Νόου» λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Μαραντόνα που σκόρπισε θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι υπεύθυνοι της Μπαρτσελόνα τοποθέτησαν μια φανέλα του «Ντιεγκίτο». στις θέσεις των επισήμων όπου συνήθως βρίσκεται ο πρόεδρος και η διοίκηση του κλαμπ...

The presidential box at the Camp Nou for today's match between Barcelona and Osasuna. #Maradona pic.twitter.com/lcosffplqH

— Colin Millar (@Millar_Colin) November 29, 2020