Μπαρτσελόνα: Μεγάλη ζημιά με Πικέ, δυο μήνες εκτός ο Σέρχι Ρομπέρτο

Οι «μπλαουγκράνα» μετά την ήττα (1-0) από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Wanda Metropolitano έχουν ν' αντιμετωπίσουν και δύο πολύ σοβαρά προβλήματα που είναι λογικό να επηρεάσουν άμεσα και το αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Ζεράρ Πικέ, του οποίου ο τραυματισμός από την πρώτη στιγμή φάνηκε πολύ σοβαρός, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για χρονικό διάστημα που δεν διευκρινίστηκε, αλλά θα είναι αρκετά μεγάλο μετά τη διάγνωση πως υπέστη ζημιά 3ου βαθμού στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου, ενώ έχει τραυματιστεί και ο πρόσθιος χιαστός στο δεξί του πόδι.

Όσον αφορά τον Σέρχι Ρομπέρτο, αυτός θα παραμείνει εκτός για τους επόμενους δύο μήνες, με σοβαρό μυϊκό πρόβλημα στον δεξιό μηρό.

LATEST NEWS‼️

Tests carried out this Sunday on @3gerardpique have shown that he has a grade 3 sprain in the internal lateral ligament and partial injury to the anterior cruciate ligament in his right knee. The evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/0Bf0EnXiZo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2020