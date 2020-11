Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι σε όλο το ματς έδωσε μόνο μία πάσα στον Γκριεζμάν (pic)

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι, με τον Αργεντινό τεχνικό να επικρατεί των «μπλαουγκράνα» για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα.

Η εμφάνιση που παρουσίασε το σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν, απέναντι στην Ατλέτικο ήταν απογοητευτική. Οπως και στα περισσότερα παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα τη φετινή σεζόν, δεν έχει καταφέρει να θυμίσει σε τίποτα την παλιά Μπαρτσελόνα.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στο ντέρμπι στο «Wanda Metropolitano», οι φιλοξενούμενοι δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό στο ματς και ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην αντίπαλη άμυνα.

Χαρακτηριστικό δε ότι ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι ήταν εξαφανισμένος σχεδόν σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Εχασε 23 φορές την μπάλα από τα πόδια του ενώ ακόμα και οι πάσες του ήταν ελάχιστες, έχοντας 36.

Μάλιστα, η χημεία που δεν υπάρχει στο επιθετικό κομμάτι μεταξύ των ποδοσφαιριστών είναι φανερή. Απέναντι στους «ροχιμπλάνκος» ο Μέσι έδωσε 2 πάσες στον Πέδρι, 5 στον Ντεμπελέ και μόλις μία στον Αντουάν Γκριεζμάν, ενώ και ο ίδιος έλαβε μόνο 9 πάσες από αυτούς.

At the Wanda, there was a total disconnection between Messi and his attacking teammates, leaving very significant. The Argentine only gave 8 passes to Pedri (2), Griezmann (1) and Dembélé (5), and only received 9 passes from them. [opta via md] pic.twitter.com/OVjzY2Ha5z

