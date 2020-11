Μειώνονται οι πιθανότητες παραμονής του Σέρχιο Ράμος στην Ρεάλ

Την Δευτέρα (16/11) Σέρχιο Ράμος και Φλορεντίνο Πέρεθ πρόκειται να έχουν κρίσιμη επικοινωνία αναφορικά με τη συνεργασία τους.

Οπως αναφέρουν όμως δημοσιεύματα της Ισπανίας και συγκεκριμένα ο τηλεοπτικός σταθμός «El Chiringuito», το μέλλον του Ράμος στην Ρεάλ φαντάζει... χλωμό. Ο έμπειρος αμυντικός των Μαδριλένων, δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση που του έγινε η οποία περιλαμβάνει διετές συμβόλαιο με μείωση αποδοχών 20%.

Κι αυτό διότι οι απαιτήσεις του είναι τριετές συμβόλαιο με 12 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Οπως αναφέρει μάλιστα ένας εκ των πιο στενών φίλων του, Κριστομπάλ Σορία, οι πιθανότητες πλέον για να κουνήσει μαντήλι ο Ράμος το καλοκαίρι είναι στο 80%, ενώ μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο παίκτης έχει ήδη στα χέρια του προτάσεις από Γιουβέντους, Παρί, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι.

«Γνωρίζω την ψύχωση του Σέρχιο, θέλει να παραμείνει στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως τον βλέπω περισσότερο εκτός ομάδας παρά εντός. Ποσοστά; Για μένα είναι 20% οι πιθανότητες να μείνει και 80% να φύγει», ήταν τα λόγια του Κριστομπάλ Σοριά.

Μένει να δούμε την Δευτέρα (16/11) τι θα συμβεί μεταξύ Σέρχιο Ράμος και Φλορεντίνο Πέρεθ και αν οι δύο άνδρες συμφωνήσουν ώστε να συνεχίσουν τη συνεργασία τους ή ο 34χρονος αμυντικός δει στο τέλος της σεζόν την πόρτα της εξόδου...

[@cristobalsoria on El Chiringuito TV] | Sergio Ramos is 80% out of Real Madrid. #rmlive pic.twitter.com/N8JeSrMcVQ

— Los Blancos Live (@blancoslive) November 12, 2020