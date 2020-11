Ρεάλ: Ο Βαράν πέτυχε σε πέντε αγώνες όσα αυτογκόλ είχε σε 324 συμμετοχές! (vids)

Ενα ματς το οποίο θέλουν γρήγορα να αφήσουν πίσω τους οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ καθώς όχι μόνο γνώρισαν την ήττα από τις «νυχτερίδες» αλλά είδαν την εστία τους να παραβιάζεται τέσσερις φορές.

Ο Ράφαελ Βαράν, όπως και οι περισσότεροι συμπαίκτες του, ήταν σε... κακό φεγγάρι και δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση τον Ζινεντίν Ζιντάν να του δώσει φανέλα βασικού. Ο Γάλλος στόπερ ήταν αυτός ο οποίος άθελα του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά κι έτσι έφτασε τα δύο αυτογκόλ στα τελευταία πέντε παιχνίδια του με την Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, μιας και πρόσφατα είχε κάτι ανάλογο στην ήττα των Μαδριλένων, με 3-2 από την Σαχτάρ στο Champions League.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ο Ράφαελ Βαράν έχει σε πέντε αγώνες πέτυχε όσα αυτογκόλ είχε πετύχει στις προηγούμενες 324 συμμετοχές του με την Ρεάλ.

2 - Raphaël Varane has scored two own goals in his last five games for Real Madrid in all competitions, as many as he had in his previous 324 matches (2). Misfortune. pic.twitter.com/inSTWb9oii

