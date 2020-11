Εγινε κι αυτό! Πρώτη φορά στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος δόθηκαν τρία πέναλτι εις βάρος της Ρεάλ! Το τελευταίο ήταν κι αυτό που... πάγωσε περισσότερο τους Μαδριλένους, με τον Σέρχιο Ράμος να «κολλάει» και να διώχνει τη μπάλα με το χέρι!

Bro Sergio Ramos just hit the football with a left hook pic.twitter.com/tAMSqZep4e

— JAKE BUCKLEY (@TheMasterBucks) November 8, 2020