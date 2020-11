Άμεσα μπαίνει στο χειρουργείο ο Ανσού Φατί, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπέτις, το απόγευμα του Σαββάτου (07/11).

Ο 18χρονος εξτρέμ των Μπλαουγκράνα θα υποβληθεί σε επέμβαση την Δευτέρα (09/11) από τον εξπέρ σε τραυματισμούς γονάτων, Ραμόν Κουγάτ, υπό την επίβλεψη των γιατρών του συλλόγου και, μετά το τέλος της επέμβασης, θα υπάρξει ενημέρωση για την αποθεραπεία και το διάστημα απουσίας.

Δεν αποκλείεται, πάντως, ο θαυματουργός Φατί (πέντε γκολ – τέσσερις ασίστ σε δέκα αγώνες φέτος) να μείνει εκτός δράσης έως και τέσσερις μήνες, χάνοντας δηλαδή πάνω από την μισή σεζόν της Μπάρτσα.

LATEST NEWS❗@ANSUFATI will be operated on this Monday

https://t.co/paB16oEvUG pic.twitter.com/1PLXCYGPjY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2020