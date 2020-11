Εγραψε ιστορία ο Άσπας: Εφτασε τα 105 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Θέλτα (pic & vid)

Την Κυριακή Θέλτα και Σοσιεδάδ διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με τους Βάσκους να περνούν από το «Μπαλαΐδος» με το εμφατικό 1-4 και να επιστρέφουν στη μοναξιά της απόλυτης κορυφής.

Το μοναδικό γκολ για τους γηπεδούχους, το πέτυχε ο Ιάγκο Άσπας και με αυτό το τέρμα ο 33χρονος άσος κατάφερε να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του συλλόγου στη La Liga, έχοντας 105, ένα παραπάνω από τον Μανουέλ Ερμίδα (104).

105 - Iago Aspas has scored 105 goals in @LaLigaEN for @RCCeltaEN, the Top Scorer for the club in the competition ever (Manuel Hermida, 104). Symbol#Celta pic.twitter.com/TB90lECCTF

— OptaJose (@OptaJose) November 1, 2020