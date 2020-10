Η Μπαρτσελόνα έμεινε ξανά πίσω στο συνολικό σκορ των Clasico, χάνοντας το πρώτο ντέρμπι της σεζόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-3 στο «Καμπ Νόου». Κι όλα αυτά, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ιδιαίτερα δραστήριος, να φτιάχνει αρκετές φάσεις και να έχει και τις προσωπικές του στιγμές για το γκολ, το οποίο, όμως, δεν ήρθε ποτέ.

Έτσι, η ανομβρία του Αργεντίνου θρύλου της Μπάρτσα απέναντι στη μεγάλη αντίπαλο έλαβε συνέχεια και κατά μία σπουδαία σύμπτωσημ συνδέεται άμεσα με τη φυγή του Νο1 προσωπικού του αντιπάλου, του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λίο δεν κατάφερε να σκοράρει για 6ο σερί Clasico, όσα έχει δώσει από όταν ο Πορτογάλος σταρ πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους! Συγκεκριμένα, το τελευταίο του γκολ σημειώθηκε στις 6 Μαΐου του 2018, στο 2-2 της Βαρκελώνης, στο οποίο είχε σκοράρει και ο «CR7» το δικό του τελευταίο γκολ κόντρα στους Καταλανούς.

Has Lionel Messi scored or assisted in his six Clasico appearances since Cristiano Ronaldo left Real Madrid?

No

No

No

No

No

No

pic.twitter.com/Sv26BInJLt

— Squawka Football (@Squawka) October 24, 2020