Μπαρτσελόνα: Έτοιμος για Ρεάλ Μαδρίτης ο Αλμπα! (vid)

Ο Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος δεν έπαιξε κόντρα σε Χετάφε και Φερεντσβάρος, προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή (23/10) και πλέον δηλώνει έτοιμος για το clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ετσι, ο Κούμαν θα έχει στη διάθεσή του το βασικό αριστερό μπακ του, σ' ένα πολύ σημαντικό ματς τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του.

Πάντως, παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του στην αρχική 11άδα, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της Μπάρτσα.

LIVE NOW! Barça training session and #ElClásico preview show from @CUPRA HQ!#CUPRAxBarça

https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/RDpnOaVOSK

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2020