Οι παίκτες της Κάδιθ έστησαν... πάρτι στο αεροπλάνο για τη νίκη επί της Ρεάλ (vid)

Η νεοφώτιστη Κάδιθ, όχι μόνο πήρε το τρίποντο με 1-0, αλλά θα μπορούσε να είχε πετύχει και περισσότερα τέρματα, απέναντι στους «μερένγκες».

Παρ' όλα αυτά, έφυγε από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τους τρεις βαθμούς για πρώτη φορά στην ιστορία της, δίνοντας παράλληλα τέλος στο αήττητο σερί 15 αγώνων των Μαδριλένων.

Οπως ήταν αναμενόμενο, κατά τον δρόμο της επιστροφής οι παίκτες το γιόρτασαν με την ψυχή τους...

We head home with three historic points!@Cadiz_CF @LaLigaEN

pic.twitter.com/3Bvl2N1HiW

— Cádiz CF (@Cadiz_CFEN) October 17, 2020