Σιμεόνε: Έγραψε ιστορία στη La Liga με τη 200ή του νίκη! (pic)

Ο Σιμεόνε έφτασε τις 200 νίκες στη La Liga σε 330 ματς, με 544 γκολ ενεργητικό και 229 παθητικό, ενώ μετράει επίσης 80 ισοπαλίες και 50 ήττες.

Ετσι είναι ο δεύτερος τεχνικός που φτάνει σ' αυτόν τον αριθμό νικών στο ισπανικό πρωτάθλημα με μια ομάδα.

Ο πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Μιγκέλ Μουνιόθ της Ρεάλ Μαδρίτης, οποίος έφτασε τις 257 νίκες.

200 - Diego Simeone has recorded his 200th win in his 330th game for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the second manager to reach this milestone for the same club in the competition’s history, after Miguel Muñoz for Real Madrid (257). Cholo. pic.twitter.com/8A1T4rYJlx

