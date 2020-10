Το 2004 ήταν μια πολύ ξεχωριστή (αθλητικά) χρονιά για την Ελλάδα, αφού η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το 2004, όμως, ήταν πολύ ξεχωριστό και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού ανακάλυψε τον μεγαλύτερο σταρ του εδώ και 16 χρόνια, μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σαν σήμερα (16/10), ο Λιονέλ Μέσι μπήκε ως αλλαγή αντί τον Ντέκο σε ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ και η θρυλική του καριέρα άρχισε να παίρνει μορφή...

16 years ago #OTD | Leo #Messi made his Barça debut.

The world would never be the same ...

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2020