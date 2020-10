Η συνύπαρξή τους στη Ρεάλ Μαδρίτης κάθε άλλο παρά ιδανική ήταν.

Έμοιαζε με σχέση η οποία δεν μπορούσε να γεφυρωθεί με τίποτα ούτε σε επαγγελματικό επίπεδο, ούτε σε προσωπικό.

Οι δυο τους είχαν διαφορές τις οποίες τόνιζαν και δημοσίως με την κάθε ευκαιρία.

Κι όμως, μπροστά στην υγεία, όλα αυτά μπήκαν στην άκρη. Ο Ίκερ Κασίγιας αποκάλυψε ότι: «Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ο Ζοσέ ήταν από τους πρώτους που μου τηλεφώνησε να μάθει πως είμαι εκείνη την περίοδο», αναφερόμενος στο καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί την Πρωτομαγιά του 2019...

They had a falling out at Real Madrid, but Jose Mourinho reached out to Iker Casillas when it mattered most pic.twitter.com/P66sYcEWNT

— B/R Football (@brfootball) October 10, 2020