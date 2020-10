Το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα, Ανσού Φατί κατάφερε να δείξει από νωρίς τις προθέσεις του για φέτος.

Στο ματς με τη Θέλτα σκόραρε δύο γκολ, ενώ στο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας με την Ουκρανία βρήκε δίχτυα κι έγινε ο νεότερος σκoρ της εθνικής ομάδας

Το τιτίβισμα της La Liga:

@ANSUFATI is the #LaLigaSantander Player of the Month for September!

https://t.co/fmtmWsgFga#MVP #POTM pic.twitter.com/rQbtlatEY3

— LaLiga English (@LaLigaEN) October 10, 2020