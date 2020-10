Τραυματίστηκε ο Κουρτουά με το Βέλγιο και η Ρεάλ έμεινε χωρίς τερματοφύλακα

Τις υπηρεσίες του βασικού γκολκίπερ του Βελγίου, θα στερηθεί ο ομοσπονδιακός προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τουλάχιστον για τα επόμενα τρία παιχνίδια των Βέλγων. Την Πέμπτη (08/10) είναι προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με την Ακτή Ελεφαντοστού ενώ την Κυριακή (11/10) και την επόμενη Τετάρτη (14/10) το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει Αγγλία και Ισλανδία, αντίστοιχα.

Ο Κουρτουά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σε κανένα από αυτά τα τρία παιχνίδια και πιθανότατα τη θέση του θα πάρει ο Σιμόν Μινιολέ. Ο 28χρονος πορτιέρε της Ρεάλ, θα επιστρέψει για την αποκατάστασή του στη Μαδρίτη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί το διάστημα απουσίας του από τα γήπεδα.

Πάντως πρόβλημα προκύπτει και για τους Μαδριλένους και συγκεκριμένα για τον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς ο Γάλλος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του για το ματς με την Κάντιθ (18/10), ούτε και τον δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας, Αντρέι Λούνιν διότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, πριν από λίγες ημέρες.

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play.

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 8, 2020