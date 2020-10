Μπαρτσελόνα: Μετά τον Ντεπάι συμφώνησε και με την Σίτι για την απόκτηση του Έρικ Γκαρθία

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του νεαρού κεντρικού αμυντικού, καθώς η Μπάρτσα ανέβασε εκ νέου την προσφορά της, αυτή τη φορά στα 15 εκατ. ευρώ κι έπεισε την Μάντσεστερ Σίτι, για την απόκτηση του Έρικ Γκαρθία.

Δημοσιεύματα από την Ισπανία, έκαναν λόγο για «ναυάγιο» της μεταγραφής του, ωστόσο οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα έδειξαν το πόσο πολύ ήθελαν τον 19χρονο στόπερ. Γι' αυτό και με αστραπιαίες κινήσεις, ήρθαν ξανά σε επαφή με τους ανθρώπους τους αγγλικού συλλόγου, και κατέληξαν σε συμφωνία.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, επιβεβαίωσε την μετακίνηση του Έρικ Γκαρθία στο Καμπ Νόου, ο οποίος θα μεταβεί σήμερα (05/10) στα γραφεία της νέας του ομάδας για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας 5 ετών.

Ετσι, η Μπαρτσελόνα καταφέρνει στο «deadline» της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, να ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Μέμφις Ντεπάι από την Λυών και Ερικ Γκαρθία, από την Μάντσεστερ Σίτι.

​​

Done deal! Eric #Garcia and Memphis #Depay to #Barça. #Barcelona will pay €15M + add-ons to #ManchesterCity for the centre-back and will pay €25M to #OlympiqueLyon for the dutch striker. Garcia will sign 5-year contract. Today they will have medicals. #transfers #FCB #MCFC #OL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2020