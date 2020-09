Μπαρτσελόνα: Στην Βαρκελώνη ο Ντεστ, περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται (vid)

Τα τυπικά πλέον απομένουν για την ολοκλήρωση του 19χρονου αμυντικού στην Μπαρτσελόνα. Ο Σερζίνιο Ντεστ, αφίχθη στην Ισπανία αργά το βράδυ της Τρίτης (29/09) και εκτός απροόπτου σήμερα (30/09) θα μεταβεί στα γραφεία της ομάδας, ώστε να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Μπάρτσα, με την μεταγραφή του από τον Αγιαξ, να ολοκληρώνεται στα 23 εκατ. ευρώ, μαζί με τα μπόνους.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρτσελόνα κατάφερε και «έκλεψε» τον Ντεστ από την Μπάγερν, η οποία είχε μπει κι αυτή δυνατά στο παιχνίδι απόκτησής του. Ωστόσο, τελικά ο νεαρός αμυντικός πείστηκε από τους ανθρώπους της Μπάρτσα και άλλαξε την απόφασή του, θέλοντας να αγωνιστεί στο Καμπ Νόου.

