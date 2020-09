Ο Ισπανός επιθετικός χάρηκε με την απόκτηση του Ουρουγουανού που έδειξε πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε από το πρώτο του παιχνίδι με τους «ροχιμπλάνκος», σκοράροντας δυο φορές και φτιάχνοντας ένα γκολ στα λεπτά που πήρε στο ντεμπούτο του.

Λίγο μετά την πανεύκολη νίκη με το τελικό 6-1, το απόγευμα της Κυριακής, ο Ντιέγκο Κόστα ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον Λουίς Σουάρες και αυτά που είχε να πει και για την επικείμενη συνεργασία τους, ήταν:

«Δεν μπορώ να καταλάβω πως η Μπαρτσελόνα αφήνει να φύγει ένας τέτοιος παίκτης όπως είναι ο Λουίς Σουάρες. Πλέον, εδώ ο ένας θα δαγκώνει και ο άλλος θα κλωτσάει»!

Brillantt Diego Costa.

He is asked: “What about the partnership with Suarez?”

Diego Costa: “All good. One biting, the other beating” pic.twitter.com/M8qq1BBeWd

