Ο Αργεντινός με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Φατί στο 35ο λεπτό, ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ (4-0) στο «Καμπ Νόου» και το πανηγύρισε στέλνοντας το μήνυμά του.

Έκανε ακριβώς την κίνηση με τη γροθιά που συνηθίζει να κάνει ο Λουίς Σουάρες και με αυτό τον τρόπο θέλησε να το αφιερώσει στον Ουρουγουανό, που λίγη ώρα νωρίτερα είχε πετύχει δυο γκολ και είχε μια ασίστ στο ντεμπούτο του με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-0: Ο βασιλιάς (Μέσι) και ο διάδοχος (Φατί)! (vids)

[@gerardromero] | Leo Messi's celebration today was dedicated to his friend Luis Suarez, who also celebrates the same way. pic.twitter.com/vQZhW7LFo0

— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 27, 2020