«Κλείνει» στην Ατλέτικο ο Σουάρες και ο Μοράτα στην Γιουβέντους!

Η Ατλέτικο, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», τα βρήκε σε όλα με τον Λουίς Σουάρες και το μόνο που απομένει είναι να μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα. Πάντως η υπόθεση του Ουρουγουανού δεν είναι και τόσο εύκολη, μιας και ο παίκτης ζητά 14 εκατ. ευρώ αποζημίωση από την διοίκηση της Μπάρτσα.

Πάντως το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Λουίς Σουάρες, ήταν σε συνεχείς συζητήσεις με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και πρόσφατα ήρθε σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το deal, τότε η Ατλέτικο θα παραχωρήσει τον Άλβαρο Μοράτα στην Γιουβέντους, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί έντονα η Γιουβέντους στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο Ισπανός φορ είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» και η διοίκηση μετά τη συμφωνία με τον Σουάρες, συζητά με τους πρωταθλητές Ιταλίας για τον δανεισμό του για 10 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν απόκτησής του για άλλα 45.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι ο Σουάρες να αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, να μετακινηθεί στην Ατλέτικο και ο Μοράτα να πάρει τον δρόμο της επιστροφής του στη Γιουβέντους.

