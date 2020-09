Σουάρες: Ξανά στην Περούτζια για να γίνει Ιταλός πολίτης (vid)

Ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει ή όχι τελικά η μεταγραφή του στη Γιουβέντους - κάτι που μοιάζει αδύνατο αυτήν τη στιγμή - ο Λουίς Σουάρες θέλει να εξασφαλίσει κοινοτικό διαβατήριο.

Αυτό θα του επιτρέψει πιθανή μεταγραφή του στην Ευρώπη μελλοντικά.

Αν περάσει τα τεστ ο Ουρουγουανός θα αποκτήσει άμεσα την ιταλική ιθαγένεια αλλά θα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες θα τραβήξουν μετά τις 5/10 όπου και λήγει η μεταγραφική περίοδος.

Θυμίζουμε πως για την πιθανή αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, ο Ρόναλντ Κούμαν τόνισε πως ακόμα και ο ίδιος δεν γνωρίζει το μέλλον του εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπάρτσα.

| Luis Suarez has just landed in Perugia to give his Italian Language exam. pic.twitter.com/FWzdTJXIX8

— Barca Times Media (@MediaBarcaTimes) September 17, 2020