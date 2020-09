Μπαρτσελόνα: Βαρύς και ασήκωτος ο Λουίς Σουάρες στις τελευταίες προπονήσεις (vids)

Μετά από ένα αρκετό χρονικό διάστημα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν επιστρέψει στην δουλειά και στις προπονήσεις για να παρουσιαστούν έτοιμοι στην πρεμιέρα με τη Νάστικ το Σάββατο (12/09, 20:00).

Το όνομα του Λουίς Σουάρες, μπορεί να έχει συνδεθεί με την Γιουβέντους, ωστόσο μέχρι στιγμής ανήκει στην Μπαρτσελόνα και προπονείται υπό την καθοδήγηση του Ρόναλντ Κούμαν. Ομως, όπως φαίνεται κι από το παρακάτω βίντεο ο Ουρουγουανός φαίνεται πως δεν είναι και στην καλύτερη φυσική κατάσταση.

Αυτό έκανε τους φίλους της Μπάρτσα να αναρωτηθούν για το πως μπορεί και παίζει ακόμα στην ομάδα ο 33χρονος επιθετικός. Πάντως ο Λουίς Σουάρες είναι ένας από τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, καθώς έχει σκοράρει 198 τέρματα σε 283 αναμετρήσεις.

Μόνο την περυσινή σεζόν, δεν κατάφερε να σπάσει το «φράγμα» των 20 γκολ....

How's this guy the starting 9 for FC Barcelona in 2020 fGs pic.twitter.com/DAgQaEKQoV

— ً @xOluwaseyi) September 7, 2020