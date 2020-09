Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ξέρει πολύ καλά όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν για εκείνον όλο το διάστημα που διήρκησε η ιστορία με την πιθανή αποχώρησή του από τη Μπαρτσελόνα και την απόφαση τελικά να παραμείνει γι' ακόμα μια σεζόν.

Η Budweiser ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της μαζί του και το διαφημιστικό που ετοίμασαν μαζί, ήταν κατάλληλο για την περίοδο της κυκλοφορίας του, έπειτα απ' όσα έχουν σημειωθεί με τον ηγέτη των Καταλανών...

«Είπαν ότι θα καταστρεφόταν στα 13 του αφήνοντας την πατρίδα του. Ότι ήταν πολύ μικρός.

Τώρα λένε ότι μεγάλωσε... Ότι έπαψε να αγαπάει την πόλη. Ότι η δυναστεία και το μεγαλείο του τελείωσε. Εκείνος, όμως, τι λέει;

Ποτέ μην σταματάς να πιστεύεις στο μεγαλείο...».

Αυτά είναι τα λόγια του διαφημιστικού σποτ το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω...

Messi is back and has partnered with @budfootball to kick off their partnership with a powerful film; Never Give Up On Greatness.

Where will Messi lead his team to this season? Comment below! #BeAKing pic.twitter.com/ltO3uFBhXc

— LaLiga English (@LaLigaEN) September 7, 2020