Σε συζητήσεις με τους μάνατζερ του Ντεπάι η Μπαρτσελόνα, ολοκληρώνεται το «deal»

Ο Ολλανδός επιθετικός ήταν στο στόχαστρο του Ρόναλντ Κούμαν εδώ και αρκετό καιρό. Ειδικά, μετά τον παραγκωνισμό του Λουίς Σουάρες, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για Ιταλία και Γιουβέντους.

Ο Μέμφις Ντεπάι ήταν ο πρώτος σκόρερ του Κούμαν. Ο Ολλανδός επιθετικός είχε αφήσει μετέωρο το τι θα συμβεί, αλλά όπως φαίνεται, Μπαρτσελόνα και Λυών τα έχουν βρει για να προχωρήσει το deal. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι μάνατζερ του 26χρονου φορ, βρίσκονται σε συζητήσεις με τους ιθύνοντες των «μπλαουγκράνα» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μεταξύ άλλων, ο Ιταλός ρεπόρτερ διευκρινίζει πως η Ιντερ δεν θα μπει στην διαδικασία να συζητήσει ξανά με την Μπαρτσελόνα για την πώληση του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Lautaro Martinez agents are coming to Italy. Barcelona contacted again Inter to re-start official talks for Lautaro, but he's now considered "out of the market" as Inter director Ausilio said. No chance at the moment. Barça are now in contact with Depay agents. @SkySport #FCB

