Η τρίτη φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι... ροζ (pics)

Λίγες ημέρες νωρίτερα παρουσιάστηκαν οι εντός και οι εκτός έδρας εμφανίσεις των «μπλαουγκράνα», ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής σεζόν. Από την Δευτέρα (07/09) οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να προμηθευτούν και τη νέα τρίτη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία είναι ιδιαίτερη.

Κι αυτό διότι θα είναι ροζ. Ανάλογη εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα είχε τη σεζόν 2014-15. Οπως και στην κυκλοφορία της εντός έδρας φανέλας, έτσι και σε αυτή ο Λιονέλ Μέσι είναι το κεντρικό πρόσωπο στην παρουσίασή της.

The new pink Barça shirt, 3rd kit of Barcelona, the club puts the 3rd kit on sale today pic.twitter.com/dZO9alClsE

Barcelona’s 3rd Kit (Pink Color) will go up for sale from tomorrow. #FCB pic.twitter.com/G2ggcgAdV5

Barcelona's 3rd shirt for the 2020/21 season (pink) will go on sale at the club's official stores on Monday and also on their online store #fcblive [md] pic.twitter.com/TqlNgb8X7W

— FCBarcelonaF (@FCBarcelonaFl) September 6, 2020