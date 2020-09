Οι «μπλαουγκράνα» προσπαθούν να συνεχίσουν ομαλά τη ζωής τους εν μέσω του... χαμού που εκτυλίσσεται με το θέμα του Αργεντινού ηγέτη του συλλόγου και της έκβασης του κρισιμότατου ραντεβού του Μπαρτομέου με τον πατέρα του Μέσι.

Σε ανακοίνωση για το γεγονός πως πλέον η νέα εντός έδρας φανέλα διατίθεται στο κατάστημα της Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται κανονικά ανάμεσα στα υπόλοιπα πρόσωπα. Ωστόσο, θα πρόκειται για φωτογραφία που είχε δημιουργηθεί πριν από καιρό.

Πάντως, ο διαχειριστής των social media της ομάδας δεν δίστασε να την βάλει, παρά τα όσα συμβαίνουν με τον σούπερ σταρ...

The 20/21 home 'Stadium' jersey is now available

#OnlyForCulers

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2020