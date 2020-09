Ντε Γιονγκ: «Ο Μέσι είναι ακόμα στην ομαδική μας συνομιλία στο WhatsApp»

Ο Ολλανδός σχολίασε ότι δεν ξέρει τι θα κάνει ο Αργεντινός, αλλά ελπίζει να τον συναντήσει ξανά όταν επιστρέψει στη Βαρκελώνη. Πάντως ο νεαρός μέσος παραδέχθηκε πως ο συμπαίκτης του στην Μπάρτσα, βρίσκεται ακόμα στην ομαδική συνομιλία που έχουν στο WhatsApp.

«Ελπίζω όταν γυρίσω στη Βαρκελώνη να είναι ακόμα εκεί ο Μέσι. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμένα. Είναι ακόμα στην ομαδική συνομιλία που έχουμε στο WhatsApp. Δεν είμαι το άτομο το οποίο θα μιλήσει για τον Μέσι. Σίγουρα πολλοί άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει αυτές τις μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο Fox Sports ο Ντε Γιονγκ.

Frenkie de Jong: “I hope Messi is still there when I return, but it’s not up to me. Is he still in the group-chat? Yes. But, I am not someone who is going to talk to him. I’m sure people already approach him a lot these days. [foxsports] pic.twitter.com/uZjXVVM0Fk

