Ο Μπαρτομέου κινδυνεύει με φυλάκιση εάν ο Μέσι φύγει ελεύθερος!

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα ακόμα θυμούνται τον πρώην πρόεδρο της ομάδας, Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2014, πέρασε 643 ημέρες σε προσωρινή κράτηση σε φυλακή της Μαδρίτης, για ένα οικονομικό έγκλημα, για το οποίο εντέλει αθωώθηκε.

Συγκεκριμένα, ο Σάντρο Ροσέλ, ως πρόεδρος είχε κλείσει την μεταγραφή του Νεϊμάρ, η οποία όμως έμελλε να είναι η καταστροφή του. Αρχικά, ανακοινώθηκε ότι η τιμή αγοράς του Βραζιλιάνου σταρ από την Σάντος ήταν 57 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αποδείχθηκε πως, με διάφορα πριμ και προμήθειες, στην πραγματικότητα έφτασε τα 82.

Τον Μάιο του 2017 συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορούμενος για παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα 24 αγώνων της Εθνικής Βραζιλίας και ένα συμβόλαιο χορηγίας με τη «Nike», της οποίας υπήρξε υπάλληλος για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα, με τον Ισπανό και έγκυρο δημοσιογράφο, Guillem Balagué, ο Μπαρτομέου θα μπορούσε να κατηγορηθεί για «κακομεταχείριση περιουσιακών στοιχείων», είτε από τον επόμενο πρόεδρο, ο οποίος ενδέχεται να πάρει την θέση του, είτε από τους κατόχους διαρκείας της φετινής σεζόν, αν ο Μέσι τελικά αποχωρήσει από την ομάδα ως ελεύθερος.

Μάλιστα, οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης μπορεί να είναι τόσο τρομερές που ο Μπαρτομέου μπορεί να καταλήξει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής (όπως ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ για παρόμοια περίπτωση).

Γι' αυτό και ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, θα παλέψει με νύχια και με δόντια, προκειμένου να μην κατηγορηθεί για κακομεταχείριση των οικονομικών και οδηγηθεί στη φυλακή ή στην... καλύτερη να πληρώσει ένα τεράστιο χρηματικό πρόστιμο.

Other reasons: Barto doesnt want to reinforce rival. Finally if he badly sells Messi next president or season ticket holder could accuse him of mishandling assets.That could mean a huge payment from his own pocket or even prison!So he needs to fight Messi’s departure till the end

— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 31, 2020