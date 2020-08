Η Βαγιαδολίδ αγόρασε τον Βάιζμαν, πρώτο σκόρερ στην Αυστρία

Ο Σον Βάιζμαν δεν είναι ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό, αλλά τη δουλειά του στο γκολ την κάνει εξαιρετικά. Ο 24χρονος επιθετικός των 30 γκολ με τη Βόλφσμπεργκερ στο αυστριακό πρωτάθλημα (37 συνολικά και 8 ασίστ στη σεζόν), έγινε πλέον παίκτης της Βαγιαδολίδ. Η ισπανική ομάδα πλήρωσε τέσσερα εκατ. ευρώ και έκανε δικό της τον Ισραηλινό διεθνή.

I can't wait to get started @realvalladolid! I am very proud to have signed my contract today! #AúpaPucela pic.twitter.com/yEnn1q50gH

— shonweissman9 (@shonweissman9) August 31, 2020