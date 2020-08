Μερικές ώρες μετά τη «βόμβα» που πυροδοτήθηκε στην Μπαρτσελόνα και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το επίσημο αίτημα του Λιονέλ Μέσι να φύγει από τους «μπλαουγκράνα», έλαβε κανονικά χώρα η παρουσίαση του Τρινκάο που αποκτήθηκε από την Μπράγκα πριν από μερικούς μήνες και μετακόμισε οριστικά στην Καταλονία το φετινό καλοκαίρι.

Ο Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου ναι μεν ήταν παρών στις υπογραφές των συμβολαίων και τη φωτογράφηση με τον παίκτη, όμως, στη συνέχεια... εξαφανίστηκε και δεν παραβρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου του Τρινκάο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκάλυψε και μια άκυρη και κακή πλάκα που του έκανε ο πρόεδρος έπειτα από τις εξελίξεις, αφού τον ρώτησε... αν θα ήθελε το 10 για τη φανέλα του!

​«Έχει καλή αίσθηση του χιούμορ...» σχολίασε ο μικρός, που όμως σίγουρα όταν το ξανασκέφτηκε θα ήθελε να έχει αποφύγει να μιλήσει γι' αυτό...

Trincao sends a message to all the #culers pic.twitter.com/hfHygu9GJM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2020