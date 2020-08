Νέα σελίδα στη Μπαρτσελόνα, εποχή Κούμαν στους Καταλανούς. Ο Ολλανδός τεχνικός βρέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, μπήκε στα αποδυτήρια, θυμήθηκε τις παλιές καλές εποχές και άρχισε τη θητεία του ως προπονητής των «μπλαουγκράνα». Μάλιστα, η Μπάρτσα έδωσε το video από το νέο ξεκίνημα του συλλόγου.

INSIDE VIEW | @RonaldKoeman

First day at the office for the new boss

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2020