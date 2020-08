Η πρώτη μεταγραφή της Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν είναι ένας τερματοφύλακας που, αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει ο ίδιος γι' αυτόν, θα μπορέσει μελλοντικά να διαδεχθεί τον Γιάν Όμπλακ κάτω από τα δοκάρια της εστίας των Ροχιμπλάνκος.

Ο 24χρονος Κροάτης Ίβο Γκρμπιτς, περί ου ο λόγος, στοίχισε εφτά εκατομμύρια ευρώ, με την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, ομάδα που τον απέκτησε ως ελεύθερο από τη Χάιντουκ Σπλτ το 2018, να παίρνει και ως αντάλλαγμα τον γκολκίπερ της δεύτερης ομάδας, Άλεξ Ντος Σάντος.

Agreement with @NKLokomotiva over the transfer of Ivo Grbić.

The goalkeeper signs for the following four seasons.

August 20, 2020