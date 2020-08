Ο Ζινεντίν Ζιντάν ζήτησε τη διακοπή του δανεισμού του και η επιθυμία του έγινε πράξη. Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ επιστρέφει στη βάση της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την εντυπωσιακή χρονιά που σημείωσε με τη φανέλα της Σοσιεδάδ, έχοντας πείσει απόλυτα τον Γάλλο τεχνικό για τον βαθμό ετοιμότητάς του ώστε να γίνει βασικό μέλος της πρώτης ομάδας της Βασίλισσας.

Ο σύλλογος του Σαν Σεμπαστιάν ήταν αυτός που ουσιαστικά επικύρωσε την εξέλιξη, αποχαιρετώντας στα social media τον 21χρονο Νορβηγό, ο οποίος έγινε αγαπημένο παιδί της βασκικής εξέδρας τη χρονιά που μας πέρασε.

And commitment. It has been a fantastic, unforgettable year. Tusen takk, Martintxo#AurreraReala pic.twitter.com/KqJ1KyvAsB

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 12, 2020