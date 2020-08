Ο Ντεμπελέ επιστρέφει σε αποστολή της Μπαρτσελόνα μετά από εννέα μήνες (pic)

Χρειάστηκαν περίπου εννέα μήνες, προκειμένου ο Ουσμάν Ντεμπελέ να συμπεριληφθεί ξανά σε αποστολή της Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος επιθετικός, στις αρχές του χρόνου υπέστη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και υποβλήθηκε σε επέμβαση τον Φεβρουάριο. Το αξιοσημείωτο είναι πως από το 2017 που αποκτήθηκε, έχει χάσει συνολικά 63 αγώνες της Μπαρτσελόνα, ενώ μόνο στο 2019 είχε έξι τραυματισμούς.

Παρ' όλα αυτά ο 23χρονος άσος, δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε, να αναρρώσει πλήρως ώστε να μπορεί να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στους «μπλαουγκράνα».

Ο Κίκε Σετιέν, περίμενε από τον Ντεμπελέ να είναι έτοιμος στον αγώνα με τη Νάπολι, ωστόσο δεν θέλησε να ρισκάρει και να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του. Αυτή τη φορά, στην αποστολή για τον αγώνα με την Μπάγερν, ο Ισπανός τεχνικός, ανακοίνωσε στον Γάλλο, πως θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του για το Final-8 στη Λισαβόνα και δεν αποκλείεται να του δώσει και μερικά λεπτά συμμετοχής, ύστερα από εννέα μήνες αποχής από τα γήπεδα.

The squad for the trip to Lisbon! pic.twitter.com/X1wNJXa5Fa

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020