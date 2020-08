Η Ρεάλ το 2013 πρόσφερε συμβόλαιο στον Λεβαντόφσκι με... απαγορευτικούς όρους (pic)

Τη σεζόν 2013-14, όταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αγωνιζόταν στην Ντορμουντ, η Ρεάλ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον φέρει στη Μαδρίτη στο τέλος εκείνης της χρονιάς. Ωστόσο, στο συμβόλαιο όπου το πρόσφεραν οι Μαδριλένοι, υπήρχαν αρκετά περίεργοι όροι.

Μετά από επτά χρόνια, πολωνικό μέσο, έδωσε στο φως της δημοσιότητας, το συμβόλαιο που είχαν καταθέσει οι «μερένγκες» στον έμπειρο στράικερ. Συγκεκριμένα, αν δεχόταν ο Λεβαντόφσκι οι ετήσιες απολαβές του, θα έφταναν τα 9,6 εκατομμύρια ευρώ καθώς και ένα επιβλητικό μπόνους 10,96 εκατομμυρίων ευρώ που θα λάμβανε τον επόμενο Φεβρουάριο.

Παρ' όλα αυτά το συμβόλαιο περιελάμβανε και κάποιους όρους, όχι και ιδιαίτερα συνηθισμένους για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου. Αν ο Λεβαντόφσκι έλεγε το «ναι», τότε στη Ρεάλ, δεν θα έπρεπε να οδηγεί μοτοσικλέτα ή μηχανοκίνητο σκάφος για αρχάριους, όπως επίσης και να μην κάνει σκι, αλεξίπτωτο πλαγιάς η ακόμα και αναρρίχηση.

Βέβαια, όλα αυτά οδήγησαν τον Πολωνό επιθετικό, να μην υπογράψει για τους Μαδριλένους και να μετακομίσει στο Μόναχο, για λογαριασμό της Μπάγερν.

Onet Sport: The contract Real Madrid offered Lewandowski in December 2013 including a €10.96m signing bonus + €9.6m yearly wages until June 2020.

Prohibited from riding a motorbike, skiing, going on a motorboat, paragliding and climbing. pic.twitter.com/kP3aDWh7Rr

— M•A•J (@Ultra_Suristic) August 2, 2020