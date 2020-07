Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, ποδοσφαιριστής της Αλμερία διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19 στο τεστ που υποβλήθηκε και αναγκαστικά μπαίνει σε καραντίνα.

Ωστόσο, αυτό, ενδεχομένως να έχει συνέπειες και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με την ελπίδα να μην υπάρξει νέα... Φουενλαμπράδα, εκεί όπου τα κρούσματα έφτασαν στα 28 καθώς ο ένας ποδοσφαιριστής μετέδιδε τον ιο στον άλλον!

Την Τρίτη έγινε κανονική προπόνηση με άπαντες παρόντες υπό τις οδηγίες του νέου κόουτς, ωστόσο, το σημερινό πρόγραμμα αναβλήθηκε και πλέον όλοι μπαίνουν σε διαδικασία εξέτασης...

Comunicado do @U_D_Almeria no que confirma o positivo dun dos seus xogadores e o illamento do resto á espera das probas PCR correspondentes https://t.co/av7uuSAf74

