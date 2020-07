Ρεάλ Μαδρίτης: Ολοι πανηγύριζαν και ο Μπέιλ έβαζε τρικλοποδιές (vids)

Αποτελεί ξένο σώμα από τη Ρεάλ. Τη μία τον παίρνει ο ύπνος στην εξέδρα την ώρα του αγώνα, την άλλη χαζολογάει με υπονοούμενο ότι ψάχνει ομάδα και γενικότερα ο Γκάρεθ Μπέιλ μετράει μέρες στη Μαδρίτη. Κάπως έτσι φάνηκε να είναι και εκτός κλίματος χαράς στους πανηγυρισμούς της Πέμπτης για την κατάκτηση του 34ου πρωταθλήματος από τους Μερένγκες.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει όταν όλοι ήταν ευτυχισμένοι, αλλά σε κάποια φάση άρχισε να χαζολογάει σαν γυμνασιόπαιδο και έβαζε τρικλοποδιές στους συμπαίκτες του.

Bale ain’t right in the head I swear ?￰゚リᆳ? pic.twitter.com/zTnz4BHWsn

Not sure Gareth Bale was feeling this one ? pic.twitter.com/VLmeuzAX39

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 17, 2020