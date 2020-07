Δυσαρεστημένος ο πρόεδρος της La Liga με την δικαίωση της Σίτι

Μέσω των δηλώσεων που πραγματοποίησε στο «BBC Sport», ο επικεφαλής του ισπανικού πρωταθλήματος χαρακτήρισε «ακατάλληλο» το CAS, για τέτοιου είδους αποφάσεις, τονίζοντας πως πρέπει να παρθούν αυστηρότερα μέτρα.

«Πρέπει να επανεκτιμήσουμε εάν το CAS είναι το κατάλληλο όργανο για να ασκήσουμε έφεση θεσμικών αποφάσεων στο ποδόσφαιρο. Η Ελβετία είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία διαιτησίας αλλά το CAS δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο παρελθόν, ο Χαβιέρ Τέμπας, τα είχε βάλει ξανά τόσο με την Μάντσεστερ Σίτι όσο και με την Παρί Σεν Ζερμέν -κλαμπ που ανήκουν σε άτομα με εξουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ αντίστοιχα- λέγοντας πως αυτά τα μοντέλα ομάδων είναι επιβλαβή για το ποδόσφαιρο, ζητώντας χαρακτηριστικά την τιμωρία τους για το FFP.

La Liga president Javier Tebas has not taken @ManCity verdict well: “We have to reassess whether the CAS is the appropriate body to which to appeal institutional decisions in football. Switzerland is a country with a great history of arbitration, the CAS is not up to standard.”

