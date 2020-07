Ασταμάτητη Σεβίλλη: Εφτασε τα 13 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα (pic)

Μετά τη νέα νίκη της επί της Μαγιόρκα, με 2-0, η Σεβίλλη έφτασε τα 13 συνεχόμενα ματς, χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Η Σεβίλλη, η οποία είναι και υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού, έσπασε το προηγούμενο της ρεκόρ στη La Liga, με τα περισσότερα συνεχόμενα αήττητα παιχνίδια.

Εχοντας απομείνει δύο ακόμα ματς για το φινάλε της φετινής σεζόν, οι Σεβιγιάνοι έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν το σερί. Πλέον, η ομάδα του Γιούλεν Λοπετέγκι χρειάζεται τουλάχιστον μία ισοπαλία ώστε να κλειδώσει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

13 - Sevilla FC are unbeaten in their last 13 LaLiga games (W7 D6) their longest streak without a defeat in the competition. History. pic.twitter.com/1Yk7bx7ruh

— OptaJose (@OptaJose) July 12, 2020