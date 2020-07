Ο αρχηγός των «μερένγκες» είδε από την εξέδρα τους συμπαίκτες του να φτάνουν στο τελικό 2-0 επί της Αλαβές πριν από λίγες μέρες, όμως, είναι πλέον πανέτοιμος για το μεγάλο come-back στην άμυνα.

Η επιλογή να αφήσει μαλλί και μούσια και να θυμίζει κάτι από... ναυαγό, έτυχε πολύ καλύτερης παρομοίωσης από τον ισπανικό Τύπο που έκανε λόγο για ... Βίκινγκ!

'The Return of King Viking'.

Sergio Ramos will be back for Real Madrid as they travel to Granada tonight.

Today's front cover of AS.

